El hantavirus atacó de nuevo: murió una mujer de 44 años y otro de 15 está internado

Una mujer de 44 años falleció en San Martín de los Andes a causa del hantavirus, según informó el Ministerio de Salud de Neuquén. El resultado positivo fue confirmado por el Laboratorio Central, mientras la investigación epidemiológica continúa en curso.

La paciente había iniciado síntomas el 25 de agosto, con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y abdominal. Consultó en un centro de salud privado y, tras el empeoramiento de su cuadro, fue internada el 30 de agosto en el hospital local. Allí se determinó que los síntomas eran compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con los primeros relevamientos, la mujer había realizado caminatas en zonas boscosas, hábitat natural de los roedores silvestres que transmiten el virus. Como medida preventiva, se dispuso el aislamiento de sus contactos estrechos para evitar una posible propagación.

En paralelo, se detectó otro caso de hantavirus en un adolescente de 15 años en Bariloche, quien permanece internado en la unidad de cuidados intermedios del hospital local. El joven comenzó con síntomas el 13 de agosto, entre ellos fiebre, dolores corporales y tos seca, y posteriormente desarrolló dificultad respiratoria.

Según informó Rodrigo Bustamante, referente de Epidemiología, el paciente se encuentra estable y en evolución favorable. Las autoridades sanitarias realizan un seguimiento estricto y continúan los estudios para precisar las características del caso.