En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal

Historias cruzadas, dramáticas, dolorosas. En la plaza San Martín, el hijo y la hermana de la mujer desaparecida realizaban una ronda de prensa. Le pedían a Norma Gatica que regresara a casa. “Te estamos buscando por cielo y tierra”, dijo Nelly. “Parece una película de terror (…) Te extraño, espero que vuelvas”, rogaba Matías.

Al mismo tiempo, desde las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti, la policía confirmaba que había encontrado el cuerpo sin vida de la mujer que estaban buscando. Las cámaras de seguridad ubicadas en O’Higgins y la ruta 151 la habrían registrado cuando se arrojaba al canal secundario, que después ingresa por el cruce con Pacheco.

El comisario Javier Yañez, jefe de la Regional V, confirmó la terrible noticia. Y precisó que personal de Bomberos, con un equipo especial, logró recuperar del agua, en el sector ubicado atrás de la Terminal.

Fuentes judiciales confirmaron también la información aunque en forma extraoficial. “Estamos hablando con la familia, recién los estamos interiorizando sobre la situación”, dijeron. Después se realizarán las pericias faltantes, fundamentalmente la autopsia para despejar cualquier tipo de dudas.

Hasta el momento, y por los primeros datos que van surgiendo, todo apunta a la idea del suicidio. Además, se comentó que Norma Gatica tomaba un antidepresivo pero cuando se fue de su casa, el viernes a la noche, no se los había llevado.

Casi en paralelo, mientras sacaban el cuerpo del agua la familia realizaba una ronda de prensa en la plaza San Martín. Buscaban mandarle un mensaje que permitiera ubicarla, pedirle que regrese a la casa.

Matías Castro es el hijo de Norma, la mujer de 63 años que aparentemente decidió suicidarse. “donde sea que esté, quiero pedirle que vuelva. La estoy extrañando mucho. Estoy tratando de ser resiliente; tengo fe que va a estar bien… quiero que este mensaje llegue a todos los medios, que se haga viral, que pueda llegar a casa, que vuelva”, dijo con la voz empañada por la emoción.

La hermana menor de Norma, Betty, llegó desde Bariloche para ayudar en la búsqueda. Pidió por favor: “Hermanita, todos te estamos buscando, todos y cada uno, la familia, los vecinos, todos los que nos están acompañando. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo, te estamos buscando por cielo y tierra. No vamos a cesar en la búsqueda. Todo el pueblo se Cipolletti se ha mostrado sumamente solidario. Queremos encontrarte, bien, sana y salvo”.

