El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue sentenciado a prisión en suspenso por haber simulado, durante casi diez años, su residencia en el Partido de Carmen de Patagones con el fin de obtener el subsidio por zona desfavorable. El monto acumulado que el agente cobró por este concepto alcanzó los 40 millones de pesos.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 declaró a Jorge Orlando Fuentelaba culpable de haber cobrado de forma ilegítima una bonificación por zona austral, un beneficio económico destinado a trabajadores, jubilados y pensionados que viven en áreas del país con condiciones socioeconómicas y climáticas adversas.

La sentencia impuesta al oficial es de dos años y medio de prisión. No obstante, no cumplirá la condena en una celda, siempre y cuando acate las condiciones establecidas por la Justicia. Adicionalmente, Fuentelaba queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá completar 240 horas de trabajo comunitario en instituciones públicas o privadas.

El fiscal Gustavo Zorzano, de la UFIJ N° 10 local, determinó que el oficial falsificó sus datos de residencia en la localidad de Juan A. Pradere durante el período comprendido entre noviembre de 2014 y junio de 2024. Su objetivo era percibir un ingreso extra en su salario.

La investigación sugiere que el fraude fue posible debido a un error en la liquidación de haberes por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que abonó el suplemento por zona desfavorable. Este acto resultó en una pérdida económica para el Estado bonaerense que superó los 43 millones de pesos.

La Justicia lo halló culpable de fraude a la administración pública por estafa agravada en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público.

Según la Legislatura de la Provincia de Río Negro, basándose en la Ley N° 5783, el adicional por “zona desfavorable” es un derecho concedido a los trabajadores para compensar el elevado costo de vida y las condiciones climáticas, socioeconómicas y de desarrollo de las zonas geográficas, a menudo inhóspitas y frías, donde el costo de la vida es considerablemente más alto que en otras regiones.