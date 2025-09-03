-1°
Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
sociedad
Atención: nieve y barro en la Ruta N° 25 tramo Paso de Indios - El Molle

Se recomienda precaución al transitar en este mediodía, desde el cruce con la Ruta Provincial N° 63.
Vialidad Nacional informa las tareas realizadas en la mañana de hoy dentro de nuestra provincia.

 

La Ruta N° 25 tramo Paso de Indios - El Molle, en el cruce con Ruta Provincial N° 63) se encuentra calzada húmeda, resbaladiza en sectores; banquinas con nieve y barro. Nevando en sectores.

 

Bancos de niebla en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Transitar con precaución.

 


Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

Canal de whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaX8HXZFsn0euOVelS21

 

