Atención: nieve y barro en la Ruta N° 25 tramo Paso de Indios - El Molle

Vialidad Nacional informa las tareas realizadas en la mañana de hoy dentro de nuestra provincia.
La Ruta N° 25 tramo Paso de Indios - El Molle, en el cruce con Ruta Provincial N° 63) se encuentra calzada húmeda, resbaladiza en sectores; banquinas con nieve y barro. Nevando en sectores.
Bancos de niebla en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Transitar con precaución.
