°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La agrupación Carlos Jauregui de Esquel avanza en la prevención del VIH

La agrupación, integrada por voluntarios, ofrece talleres informativos y testeos rápidos, además de gestionar la problemática de las obras sociales con los tratamientos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La agrupación Carlos Jauregui de Esquel, una organización civil sin fines de lucro, está intensificando sus actividades para la prevención del VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y otras ITS en la comarca.

Nora Cisneros, licenciada en enfermería y referente de la agrupación, destacó que sus esfuerzos están enmarcados en la Ley Provincial 1.783, que les permitió integrar el Consejo Provincial de Respuesta Integral.

 

En el marco de la Ley Nacional 27.675, la agrupación está realizando talleres participativos en ámbitos educativos y comunitarios con el objetivo de disminuir la discriminación hacia las personas que viven con VIH.

En lo que resta del año, tienen previsto llevar a cabo talleres en institutos de formación docente, la Escuela 708 Politécnica y empresas privadas. Ya se han realizado actividades en la Escuela EPJA de la U14 y la Escuela 713.

 

Desafíos y nuevas propuestas

 

Cisneros señaló que están gestionando la respuesta de las obras sociales para agilizar el acceso a tratamientos y estudios para personas que viven con VIH. A su vez, la agrupación está pensando en las actividades para el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad e incluso a integrantes del municipio local.

 

La Ley 1.783 también contempla la creación de la figura del "PAR", una persona que asistirá a los nuevos diagnósticos o a las personas afectadas por VIH, garantizando su acceso a la salud. Esta figura, que tendrá un ingreso salarial, será convocada próximamente por la Secretaría de Salud a nivel provincial.

 

Para aquellos que deseen solicitar un turno para una prueba rápida o insumos como preservativos, la agrupación dispuso el número de WhatsApp 2945-595686 o a su Instagram @agrupacion.jauregui, donde también se puede solicitar información sobre profilaxis. Los testeos, que se realizan de manera confidencial, se llevan a cabo en la sede del Club 28 de Junio y en el Consejo de la Mujer y Diversidades.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
2
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
3
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
4
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
5
 El hantavirus atacó de nuevo: murió una mujer de 44 años y otro de 15 está internado
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -