Toti, el chimpancé que lleva 35 años en cautiverio y espera por su libertad

El pasado 29 de agosto el chimpancé Toti cumplió 35 años, una vida entera en cautiverio que poco a poco se acerca a la liberación. En 2023 un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que ordenó su traslado desde Bubalcó a un santuario de grandes primates.

La Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina son las dos instituciones designadas para la preparación y entrenamiento de Toti, orientada a la futura translocación del chimpancé a un centro especializado.

En el mes de mayo, desde la Fundación Franz Weber manifestaron a ANRoca que “la prioridad es que el animal participe de manera voluntaria en el proceso y se evite todo estrés innecesario”.

Tres meses más tarde, activistas de Animal Save Argentina visitaron a Toti por su cumpleaños y aunque resaltaron su esperanza por el trabajo que viene realizando, expresaron que cada día cuenta.

“Cada visita confirma su deterioro: más pelado, más cansado, más solo. La alopecia que sufre es la marca en su cuerpo, del encierro y el estrés. No hay manta limpia ni fruta fresca que compense el vacío de una vida tras las rejas”, manifestaron. El destino exacto al que se podría trasladar a Toti no fue definido, pero lo recomendado es que sea a un santuario con condiciones acordes a su especie.