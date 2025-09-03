Esquel se prepara para recibir el Torneo Nacional de Futsal

Con la organización de la Asociación de Futsal de Esquel (AFE) y el apoyo de la gestión municipal, desde el 13 al 20 de septiembre se disputará el Torneo Nacional de Clubes en la máxima categoría del país.

Será una semana del mejor futsal en Esquel, con la presencia de 32 equipos y 800 visitantes (entre jugadores y cuerpos técnicos y asistentes) que van a competir en tres gimnasios de manera simultánea.

En este marco, el subsecretario de Deportes Hernán Maciel destacó la capacidad organizativa, y resaltó el impacto en la economía de la ciudad que provocará este importante torneo nacional.



Marcelo “Pica” Millamán, presidente de AFE destacó la posibilidad de Esquel de recibir este importante evento, y por ello agradeció el apoyo del intendente Matías Taccetta, el secretario Turismo, Deportes y Cultura; Walter Torres y el subsecretario Maciel; donde participarán equipos de distintos puntos del país. Millamán también destacó que “Este proyecto tiene 10 años y ahora con el apoyo del municipio se hizo posible. Serán 32 equipos que jugarán toda una semana. Tenemos dos representantes locales que llegaron por mérito propio, y son Club Del Campo y Transporte Wenú” dijo el dirigente.



El acto inaugural será el sábado 13 de septiembre a las 20 en el gimnasio municipal de Esquel. Mientras que el domingo 14 comenzarán a disputarse los partidos en el SUM Escuela N.º 112, Gimnasio Municipal Esquel y Polideportivo Trevelin, confirmó el presidente de AFE.



La entrada general diaria tendrá un valor de 5000 pesos, que será válida para cualquier escenario deportivo durante la jornada.



Al momento de presentar el torneo, el secretario Walter Torres resaltó que este tipo de eventos son convocantes, y ya hay muchas reservas. “De esta forma se activa el tema de hotelería y la gastronomía también. Nos parece que es importante generar este tipo de eventos, relacionarnos con los organizadores, brindar apoyo y promover las actividades”.



Para facilitar la logística a los visitantes, Torres señalo que desde el municipio se organizó junto al ente mixto un tarifario especial cuando hay eventos de estas características a fin de agilizar y hacer más accesible la posibilidad de llegar a Esquel.



En lo deportivo resta indicar que la fiscalización de la competencia estará a cargo de la Confederación Argentina de Futbol de Salón (CAFS). “Vendrán 18 árbitros de diferentes puntos del país que llegarán especialmente para la competencia” resaltó Millamán, y al mismo tiempo invitó al público para que se acerque y disfrute del mejor futsal de la argentina. “Habrá equipos como Godoy Cruz, Newells Old Boys, que tienen mucha experiencia y trayectoria en el deporte. Hay mucha logística para este torneo. Nos han consultado sobre la posibilidad de uso de playones para practicar y moverse también” dijo Millamán, remarcando el impacto en la comunidad que tendrá este torneo de relevancia nacional.



Obras para apoyar al deporte



Sobre el cierre de la presentación, el intendente Taccetta resaltó que una de las primeras medidas de la gestión fue conformar una secretaria que reúna la cultura, el turismo y del deporte, entendiendo que la sinergia de las áreas es el crecimiento de cada una de ellas. “Quedó demostrado en la gestión acompañando eventos cada fin de semana, y lo hemos visto también con los Juegos de Montaña. Además, con la Copa Esquel, con lo que significa que vamos creciendo año tras año. El año que viene una obra importante es terminar el playón del Chanico Navarro. Este año el compromiso es terminar el natatorio del Centro de Encuentro, y estaremos trabajando en instalaciones para seguir creciendo, y trabajar día a día para convocar a turistas, pero también a aquellos que viene a hacer deportes”.



T.B