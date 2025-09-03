°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel define al campeón de la Copa Ciudad 2025

El intendente Matías Taccetta confirmó que la final del torneo se jugará el próximo sábado 6 en el Club Belgrano e invitó a toda la comunidad a participar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que la final de la Copa Ciudad Esquel se jugará el próximo sábado 6 de agosto en el Club Belgrano, e invitó a todos los vecinos a participar.

Taccetta también hizo referencia al clásico entre Independiente y 28 de Junio que se disputa hoy, miércoles, y que definirá al segundo finalista del torneo.

 

Además del evento deportivo, el intendente destacó la Fiesta de los Ciruelos en Flor, un evento cultural que tendrá lugar el domingo 7 de agosto y que busca ser un espacio de encuentro para la comunidad.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
2
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
3
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
4
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
5
 El hantavirus atacó de nuevo: murió una mujer de 44 años y otro de 15 está internado
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -