Esquel define al campeón de la Copa Ciudad 2025

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que la final de la Copa Ciudad Esquel se jugará el próximo sábado 6 de agosto en el Club Belgrano, e invitó a todos los vecinos a participar.



Taccetta también hizo referencia al clásico entre Independiente y 28 de Junio que se disputa hoy, miércoles, y que definirá al segundo finalista del torneo.

Además del evento deportivo, el intendente destacó la Fiesta de los Ciruelos en Flor, un evento cultural que tendrá lugar el domingo 7 de agosto y que busca ser un espacio de encuentro para la comunidad.



T.B