Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
El intendente de Esquel busca presionar a la Nación por el estado de la Ruta 40

Matías Taccetta valoró la declaración del Concejo Deliberante y afirmó que, si bien el Ejecutivo ya presentó una acción judicial, la solución es política y hay que seguir presionando al Gobierno Nacional.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la reciente declaración del Concejo Deliberante que lo insta a realizar una presentación judicial por el estado de la Ruta Nacional 40. Taccetta explicó que el Poder Ejecutivo, junto a otros intendentes y el Gobierno provincial, ya realizó esa presentación el año pasado ante la justicia federal.

 

El intendente lamentó que el concejal del bloque oficialista no consultara al Ejecutivo si ya se había actuado sobre el tema. A pesar de esto, Taccetta valoró que la declaración del Concejo se votara por unanimidad y destacó la importancia de seguir presionando al Gobierno Nacional para que atienda las necesidades de la región.

 

Taccetta mencionó que, si bien la presentación judicial no ha resultado en mejoras en el tramo de la ruta, en otras provincias sí ha habido resultados. Por último, el intendente sostuvo que la falta de inversión en la Ruta 40 es un problema que requiere una solución política, más allá de la vía judicial.

