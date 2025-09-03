°
Esquel, Argentina
03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Obras e inversiones: Esquel con "otros ojos" en el futuro

El intendente Matías Taccetta resaltó las obras que se están realizando y las próximas inversiones que se proyectan para el 2026, destacando que la ciudad tiene “tanta inversión pública como privada”.
Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció una serie de proyectos clave para el año 2026, que serán incluidos en el presupuesto municipal que presentarán antes del 31 de octubre. Entre las obras más importantes, Taccetta destacó la culminación del natatorio del Centro de Encuentro y la finalización del Playón Deportivo del Chanico, que se convertirá en el segundo gimnasio municipal cerrado.

 

Además de las obras deportivas, el intendente mencionó la construcción de un parque lineal en la avenida Yrigoyen. En el contexto de los 120 años de la ciudad, que se celebrarán en febrero, Taccetta adelantó que habrá “un mes de Esquel” con actividades deportivas, culturales e importantes inauguraciones.

 

El intendente también hizo hincapié en las obras que ya están en marcha, como el gas y el agua en Valle Chico, cuya empresa constructora comenzará a trabajar la próxima semana. Asimismo, se refirió a las cisternas del Ceferino, la obra de captación de agua de Buitrera y la construcción de nuevas viviendas, muchas de ellas financiadas por el Gobierno provincial.

 

Taccetta cerró su mensaje destacando que en pocos meses de gestión, la ciudad ha demostrado que se puede transformar y mirar al futuro con una gran cantidad de inversiones, tanto públicas como privadas.


 

 

Matías Taccetta, también anunció que la Municipalidad se hará cargo de la finalización del playón deportivo del barrio 28 de Junio.

La obra, que se inició en 2016 con mano de obra municipal, fue adjudicada posteriormente a una empresa que, por cuestiones inflacionarias, no pudo terminarla y la devolvió al municipio.

 

Taccetta explicó que la decisión de la actual gestión es culminar la obra con una importante inversión de "varios millones de pesos" para el deporte de la ciudad. El intendente destacó que la finalización de este playón se convertirá en el segundo gimnasio municipal cerrado.

 


T.B

 

