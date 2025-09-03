-1°
Jueves 04 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Taccetta responde a las críticas de la oposición por las inversiones municipales

El intendente de Esquel se refirió a las críticas de la oposición sobre las inversiones de su gestión y afirmó que las obras se esperaron por mucho tiempo y se están realizando con fondos municipales.
Matías Taccetta, el intendente de la ciudad, respondió a las críticas de la oposición sobre las inversiones realizadas con fondos municipales, como el Paseo de la Cascada y la Plaza del Cielo. Taccetta lamentó que los concejales de la oposición se quejen por las obras, y aseguró que los impuestos de los vecinos se están devolviendo en obras que se esperaron por mucho tiempo.

 

Taccetta mencionó que las críticas de la oposición "quedan en la nada" cuando la gente se apropia de los espacios públicos y los disfruta. Además, el intendente defendió otras inversiones de su gestión, como la compra de un camión para la limpieza de calles y el trabajo para finalizar el natatorio en comodato con la Universidad del Chubut, a pesar de que la oposición se opuso.

 

En su respuesta, Taccetta sostuvo que la oposición critica porque "jamás en su vida ha administrado fondos públicos". El intendente aseguró que su gestión tiene un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad y que las obras, como las cinco plazas que se construirán el año que viene, están proyectadas desde el inicio de su mandato.

