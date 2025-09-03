La ciudad sera sede de la cuarta fecha del Campeonato de Enduro Cordillerano

La Asociación de Enduro Cordillerano y la Subsecretaría de Deportes de Esquel presentaron la cuarta fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el circuito del predio del Ejército. El evento, que busca potenciar el turismo deportivo en la ciudad, contará con la participación de alrededor de 120 motos de distintas categorías y edades.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó el trabajo de la organización por haber modificado el circuito para alejar las zonas de competencia de la captación de agua del arroyo Esquel. Esta acción, según Maciel, “permite el buen uso del espacio sin afectar el ambiente”.

Héctor Faisca, referente de la Asociación de Enduro Cordillerano, explicó que se trata de un circuito "muy completo" con arena, piedra y bosque, que es más rápido y entretenido que el del año pasado. Faisca agradeció el apoyo del Ejército y del municipio, y destacó el trabajo de los colaboradores que hicieron posible el evento.

Las actividades comenzarán el sábado al mediodía con las pruebas de reconocimiento del circuito. Las competencias oficiales se pondrán en marcha el domingo a partir de las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 15 horas.

Entre los competidores, se destaca la presencia del piloto local Giovanni Simeone, considerado el número uno del país, quien regresa a la competencia tras recuperarse de una lesión.

El público podrá ingresar al predio por la tranquera de “Los Tres Arroyos”. Se solicita a los asistentes estacionar en la banquina de la ruta, ya que solo los pilotos y la organización podrán ingresar con vehículos. La entrada será libre y gratuita, pero se ofrecerá una colaboración voluntaria a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Esquel. También habrá venta de comidas y bebidas.



T.B