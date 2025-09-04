-1°
Esquel, Argentina
Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El clima en Esquel para hoy: se esperan heladas matutinas y sol por la tarde

El pronóstico del tiempo para hoy, 4 de septiembre, indica una jornada con temperaturas bajo cero, que se compensarán con una máxima de 9°C y la presencia de sol.
El pronóstico del tiempo para hoy, jueves 4 de septiembre, indica una jornada con heladas, cielo despejado y la presencia de sol, ideal para quienes prefieren un clima frío y seco.

La temperatura mínima será de -3°C y la máxima alcanzará los 9°C.

 

La madrugada comenzará con cielo despejado y una temperatura de -1°C, con sensación térmica de -3°C. A las 8 de la mañana, la temperatura descenderá a -3°C, con una sensación térmica de -4°C, y el cielo se mantendrá con nubes y claros.

 

A partir del mediodía, el clima mejorará, con la temperatura subiendo hasta 7°C y un cielo soleado. Hacia la tarde, se espera que la temperatura alcance su máxima de 9°C, con vientos leves del este.

 

La noche volverá a ser fría, con cielo despejado y una temperatura de 4°C, que descenderá a 2°C a las 23:00 horas.

T.B

 

