Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tránsito habilitado en las rutas chubutenses pese a las inclemencias del tiempo

Recomiendan transitar con precaución, especialmente en los tramos Esquel–Trevelin y Esquel–RN40, donde se realizan trabajos de mantenimiento.
Por Redacción Red43

Vialidad Nacional comunicó que este miércoles 3 de septiembre todas las rutas de la provincia del Chubut permanecen habilitadas al tránsito vehicular.

 

En el tramo Empalme RN40 – Esquel (Ruta 259), la calzada se encuentra húmeda, con banquinas en iguales condiciones y presencia de animales sueltos. Además, se registran vientos y lloviznas aisladas, mientras equipos viales trabajan en el sector.

 

En el trayecto Esquel – Trevelin (Ruta 259), la calzada se presenta húmeda y mojada en sectores por la lluvia, con banquinas con barro en algunos puntos. También se realizan tareas de bacheo por parte de Vialidad Nacional.

 

Desde el organismo recomendaron circular con precaución, respetar las velocidades establecidas y estar atentos a las condiciones climáticas variables.

 

 

