La Escuela 112 convoca a un nuevo abrazo simbólico por la directora separada de su cargo

Bajo el lema “No estamos todos… falta Gladys. Por un mundo más justo”, familiares, docentes, alumnos y vecinos organizan un abrazo simbólico para reclamar la reincorporación inmediata de la directora Gladys Ramírez. La cita será este viernes 5 de septiembre a las 14:50 en Almafuerte 621.

La convocatoria surge como un gesto de solidaridad hacia Ramírez, separada de su cargo.

Se espera que la actividad sea un momento de encuentro y apoyo colectivo, con énfasis en la participación activa de quienes forman parte de la vida diaria de la escuela y del barrio. Los organizadores hacen un llamado a acercarse y sumarse a la manifestación pacífica que busca expresar la voz de quienes están en contra de esta decisión.

R.G.