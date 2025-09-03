-1°
Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La Escuela 112 convoca a un nuevo abrazo simbólico por la directora separada de su cargo

La comunidad educativa convoca a acompañar a Gladys Ramírez este viernes 5 de septiembre a las 14:50 en Almafuerte 621, reclamando su inmediata reincorporación bajo el lema “No estamos todos… falta Gladys". 
Por Redacción Red43

Bajo el lema “No estamos todos… falta Gladys. Por un mundo más justo”, familiares, docentes, alumnos y vecinos organizan un abrazo simbólico para reclamar la reincorporación inmediata de la directora Gladys Ramírez. La cita será este viernes 5 de septiembre a las 14:50 en Almafuerte 621.

 

La convocatoria surge como un gesto de solidaridad hacia Ramírez, separada de su cargo.

 

Se espera que la actividad sea un momento de encuentro y apoyo colectivo, con énfasis en la participación activa de quienes forman parte de la vida diaria de la escuela y del barrio. Los organizadores hacen un llamado a acercarse y sumarse a la manifestación pacífica que busca expresar la voz de quienes están en contra de esta decisión. 

 

 

