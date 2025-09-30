11°
Esquel, Argentina
Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

De la clase a la escena: Invitan a un seminario de Danzas del Litoral abierto a toda la comunidad

El Lic. Federico Curzio (Entre Ríos) llega para un intensivo de dos días en la Universidad del Chubut. El proceso culminará con un espectáculo libre y gratuito en el Auditorio Municipal el domingo a las 20:30 hs.
Por Redacción Red43

La danza litoraleña será la protagonista este fin de semana en Esquel. El Estudio Danza Pura, gestionado por Rubén Pasalacqua y Flor Retamosa, organiza un Seminario Intensivo en Danzas del Litoral a cargo del Licenciado Federico Curzio, oriundo de Entre Ríos.

 

El evento, parte del proyecto "Vivencias Litoral", no solo se centrará en la técnica, sino también en cómo el folklore del litoral (chamamés, balseados, rancheras y pasodobles) ha sido adoptado y adaptado en los bailes populares del sur argentino.

 

El seminario se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de octubre en la Universidad del Chubut, en el horario de 10:00 a 13:30 horas ambos días.

 

El proyecto culminará el domingo 5 de octubre a las 20:30 horas con una función especial en el Auditorio Municipal (Belgrano 330), titulada "De la Clase a la Escena". En esta presentación se mostrará el montaje coreográfico trabajado en las clases, y el acceso será libre y gratuito para toda la comunidad.

 

El seminario tiene un valor de $20.000 y está abierto a cualquier persona, independientemente de su experiencia.

 

Rubén Pasalacqua destacó que, si bien Esquel cuenta con varias escuelas y ballets folclóricos, la propuesta está diseñada para ser accesible: "No solo es para bailarines folclóricos sino también para cualquier persona que no haya bailado nunca... que no tiene una estructura en sí sino que se aprende algunos pasos, se aprenden las musicalidades, se escucha y a partir de ahí se baila de manera libre en pareja".

 

Las inscripciones se pueden realizar contactando directamente al estudio por Instagram en @estudiodanzapura_esquel o a través de WhatsApp al 2945-548369.

 

El licenciado Federico Curzio, que ya estuvo en Esquel el año pasado y que este año se encuentra girando por distintas provincias, finaliza su propuesta en la ciudad patagónica antes de continuar su viaje hacia Bariloche. El Estudio Danza Pura, ubicado en Avenida Alvear 1742, invita a toda la comunidad a sumarse a esta y otras propuestas de danza que se desarrollarán hasta fin de año.

 

