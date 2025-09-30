Próxima apertura: la división de Fauna Urbana de Esquel estrena quirófano

La división de Fauna Urbana de Esquel está a punto de inaugurar nuevas instalaciones, incluyendo una sala de atención veterinaria y un quirófano, que permitirán mejorar la atención a los canes de la ciudad. La obra, ubicada junto a las oficinas existentes, estará finalizada en un plazo de 10 a 12 días, según estimaciones.

Patricia Giacobone, responsable de Fauna Urbana, explicó que el nuevo espacio responde a la necesidad de tener un lugar apropiado para la atención veterinaria, especialmente para los perros que ingresan "sin familia" en mal estado o enfermos.

Actualmente, cuando ingresan perros enfermos, son albergados dentro del escritorio, una situación que se busca solucionar con esta nueva sala. El quirófano permitirá realizar cirugías y trabajar en otros horarios, independientemente de la disponibilidad en las vecinales.

Giacobone enfatizó el compromiso con el bienestar animal y el cumplimiento de la ley: "Tal como lo dicta la ley, si quisiéramos tener [más] asignado podemos tener 200, pero siendo respetuoso y exigiendo a nosotros al vecino la forma de hábitat que debe tener cada animal, estamos teniendo ese número y no más".

Fauna Urbana solo alberga un máximo de 20 perros, un número que han superado ocasionalmente, pero se busca resolver rápidamente encontrando familias solidarias para que los lleven en tránsito. "Es muy feo ver cuando entran a pelearse y no es nuestra costumbre de tenerlos encerrados ni atados, ya consideramos que eso no va más," concluyó Giacobone, asegurando que, al exigir un trato digno a los vecinos, la división debe ser referente en el cuidado de los animales.



