Reunión de Next en el Concejo: "Salimos con un trago amargo”

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Esquel, Agustín Conturso, se expresó sobre los avances en la situación de la empresa de servicios de Internet NEXT.



El secretario marcó que “si bien están cumpliendo con los marcos legales, se sigue dilatando” y que tras la reunión planteada el día de hoy con los concejales “la verdad que salimos con un trago amargo”.



Conturso remarcó que el tiempo que pasa es perjudicial para la empresa y se pregunta: “¿La empresa, cuánto tiempo más lo va a poder sostener? Porque como toda empresa, si no tienen recupero a la inversión, no podés seguir trabajando, ¿Cómo se va a mantener sueldo?”.



El secretario resaltó la preocupación por las 30 familias que trabajan en la empresa Next y comparó lo ocurrido con la empresa que hoy es dueña de Canal 4: “falta la decisión política, que le diga que sí, el Intendente y su gabinete, el Poder Ejecutivo, sentarse y terminar con esto”.



Conturso remarcó el trabajo de los abogados y la empresa, “que está haciendo una inversión en nuestra localidad con mano de obra local” y esperan el jueves una nueva comisión: “A esperar si el señor Intendente puede venir, si el señor Juan Ripa puede venir, si el señor Austín puede venir”.

SL

