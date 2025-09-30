Madrugada de fuego: Incendio arrasó con gran parte de una vivienda

Un llamado de emergencia pasadas las 5 de la mañana de este martes alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en callejón Las Mutisias, Loma del Medio, a pocos metros del ingreso al barrio Almafuerte, en El Bolsón.

Al arribar al lugar, la dotación de turno de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón se encontró con una casa de aproximadamente 8 x 8 metros, de construcción en madera, que presentaba un fuego activo en el entretecho.

Daños importantes en la estructura

El personal trabajó intensamente para sofocar el incendio, que alcanzó a provocar un 80% de daños en la estructura de la vivienda. Al momento del siniestro, los propietarios no se encontraban en el lugar; solo se hizo presente el cuidador del inmueble.

Las tareas se realizaron en conjunto con el SPLIF, que aportó una cisterna para abastecer de agua, y con la Policía de Río Negro.

O.P