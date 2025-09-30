13°
Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
Mataron a un joven en El Bolsón: Dos personas fueron detenidas por el homicidio

La Policía de Río Negro arrestó a un hombre implicado en el crimen y a una mujer de 32 años acusada de encubrimiento. Además, secuestraron una escopeta calibre 28 y otras armas durante los allanamientos.
El crimen ocurrió durante la madrugada de este lunes en El Bolsón. Un joven de 25 años perdió la vida tras sufrir graves lesiones en un hecho ocurrido en el barrio Industrial.

 

Según informó la Policía de Río Negro, el muchacho fue trasladado en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

 

Detenciones

 

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos de la Comisaría 12 lograron detener a un sospechoso poco después del deceso, quien quedó implicado directamente en el homicidio.

 

 

Más tarde, y bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo un allanamiento en el mismo barrio, donde se concretó la segunda detención: una mujer de 32 años, señalada por la Justicia bajo la figura de presunto encubrimiento.

 

 

Secuestro de armas

 

Durante el operativo, personal de la Policía Científica incautó varias armas, entre ellas una escopeta calibre 28, que habría sido utilizada como elemento disuasivo durante el crimen. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su peritaje.

 

