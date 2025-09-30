Acusado de narco en EE.UU. se crió en Chubut y le transfirió 200 mil dólares a Espert en 2019

José Luís Espert quiso ser presidente en 2019, recibió al menos 200 mil dólares de un personaje oscuro que desde 2021 está preso a la espera de ser extradito a Estados Unidos, donde se lo acusa de participar de una red de lavadores de dinero de los narcotraficantes mexicanos.

Hoy junto a Javier Milei y La Libertad Avanza, Espert figura como receptor de ese monto en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado por Estados Unidos. El dato surge de una contabilidad clandestina tomada como prueba por fiscales del estado de Texas y el canal de televisión de Dallas que inició la investigación.

En 2021, Machado fue detenido en el Aeropuerto de Neuquén por pedido de la Justicia norteamericana. Desde entonces está preso a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, últimamente con prisión domiciliaria en la casa de su madre en Viedma, la capital de Río Negro.

La historia de los hermanos Federico “Fred” Machado (57) y Gastón Machado (55), criados en el populoso barrio Constitución de Trelew y con una meteórica carrera empresaria en Estados Unidos y Guatemala, terminó de la peor manera.

Podría recibir una condena de hasta 30 años en una cárcel de máxima seguridad, por la investigación de Interpol a pedido de Estados Unidos, acusado de integrar una red vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Su hermano Gastón no fue acusado de nada pero es conocido por polemizar en redes sociales a través del usuario de X “Libertario Chubutense”, que desde las playas mexicanas milita a favor de Milei. En las ultimas horas, el presidente respaldó a su candidato.

La denuncia fue presentada también en Argentina, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y el empresario argentino detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. Espert, que encabeza la lista bonaerense de legisladores nacionales de La Libertad Avanza para las elecciones generales que se desarrollarán el 26 de octubre.

