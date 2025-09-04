La Oficina de Licencias de Conducir se muda a la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad informa a los vecinos que la Oficina de Licencias de Conducir permanecerá cerrada mientras se concreta su traslado a un nuevo espacio dentro de la Terminal de Ómnibus.

El objetivo de la mudanza es ofrecer un lugar más cómodo y con mejores condiciones para realizar todos los trámites vinculados a licencias de conducir. La fecha de inauguración y el inicio de la atención al público se comunicará oportunamente.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones para facilitar los trámites y mejorar la experiencia de los vecinos al momento de realizar gestiones administrativas.

R.G.