-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Oficina de Licencias de Conducir se muda a la Terminal de Ómnibus

Mientras se realiza la mudanza, la dependencia permanecerá cerrada. Próximamente abrirá en un nuevo espacio: la Terminal de Ómnibus, con mayor comodidad para que los vecinos realicen sus trámites.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad informa a los vecinos que la Oficina de Licencias de Conducir permanecerá cerrada mientras se concreta su traslado a un nuevo espacio dentro de la Terminal de Ómnibus.

 

El objetivo de la mudanza es ofrecer un lugar más cómodo y con mejores condiciones para realizar todos los trámites vinculados a licencias de conducir. La fecha de inauguración y el inicio de la atención al público se comunicará oportunamente.

 

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones para facilitar los trámites y mejorar la experiencia de los vecinos al momento de realizar gestiones administrativas.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -