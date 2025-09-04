Nueva capacitación docente en Esquel

La UNPSJB, sede Esquel, invita a docentes a la capacitación "Tecnologías Educativas en contexto de economía del conocimiento".

Carlos Baroli, desde la Facultad de Ciencias Económicas, celebró la oportunidad de hacer de esta Facultad una instancia formadora: "En acuerdo con Juan se armó una muy linda oferta que tiene que ver con la gestión de los recursos multimediales en el aula y en la actividad docente. La Facultad de Ciencias Económicas está especialmente interesada en brindar ese acompañamiento, también entendiendo que las nuevas tecnologías se mueven en mecanismos de mercado".

Por su parte, Juan Revestido comentó que la capacitación: "Está asociada a las tecnologías digitales, que apuntan a la incorporación tecno-pedagógica en las aulas. La intención es poder formar a quienes trabajamos en el Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, con distintas herramientas, habilidades y competencias para poder manejar estos dispositivos".

Los contenidos a desarrollarse son: competencias digitales, plataformas digitales, recursos educativos abiertos, narrativas transmedia, IA generativa u gamificación e inmersividad.

La capacitación dura 3 meses, es semipresencial y arancelada. Además, cuanta con aval ministerial acreditando 70 hs. Para inscribirse, dirigirse a la página de Delegación UNPSJB Sede Esquel, o a través del QR en la imagen.

R.G.