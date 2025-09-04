Esquel conmemoró el Día del Inmigrante junto a sus colectividades

En el mediodía de hoy jueves 4 de septiembre se llevó a cabo el acto por el Día del Inmigrante en Esquel.

En la intersección de avenidas Ameghino y Fontana, y con la presencia de los referentes de las colectividades locales, representantes del consulado de Chile, además de autoridades municipales, militares y vecinos, se realizó el encuentro y el intendente Matías Taccetta pronunció su discurso: "Como todos los 4 de septiembre nos encontramos en el monumento de las banderas que da honor a nuestras colectividades, monumento que con sus diversos colores abrazan y visten nuestra querida ciudad".

Taccetta saludó y trajo la memoria de quienes " fueron parte de la construcción de la grandeza de nuestra nación. Nuestra querida nación argentina fue el destino de personas de muchos lugares del mundo, siendo un claro ejemplo de integración, pluralidad e inclusión. Hombres y mujeres que vinieron a trabajar para forjarse un mejor futuro".

El intendente remarcó que "así se construyó nuestra Argentina, un país que siempre estuvo abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino. De la mano de los inmigrantes se dio a luz esta Argentina de hoy".

Saludando a los representantes de las comunidades presentes y en la historia de Esquel: "Las colectividades han sido un elemento muy importante para nuestra comunidad. Fueron centros y espacios que aportaron no solo desde lo cultural, sino desde lo social y contribuyeron al progreso de nuestra ciudad. Esquel se caracteriza por su gran diversidad cultural. Todos nuestros inmigrantes que llegaron en búsqueda de un mejor futuro fueron abrazados y alojados por nuestra cultura originaria. Esto hizo que hoy seamos una ciudad intercultural".

SL