Esquel, Argentina
Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
El Ministerio de Educación confirma asueto nacional el 11 de septiembre

El Ministerio de Educación confirmó el calendario 2025 y decretó asueto nacional para docentes y estudiantes, para reconocer la labor educativa en el Día del Maestro.  
El Ministerio de Educación, bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, oficializó el calendario escolar para 2025, generando expectativa entre estudiantes, familias y docentes en todo el país.

 

Entre las fechas destacadas, septiembre resalta este año por la suspensión de clases en todas las escuelas argentinas el 11 de septiembre. La medida tiene como motivo la celebración del Día del Maestro, una jornada que reconoce el compromiso y la labor de los docentes en la formación y desarrollo de los jóvenes.

 

El calendario escolar 2025 fue diseñado para garantizar la continuidad pedagógica, incorporando los feriados nacionales y fechas educativas relevantes. El ciclo lectivo se estructura en tres trimestres, con recesos que coinciden con vacaciones de verano e invierno y otros días conmemorativos, nacionales y provinciales.

 

La decisión de otorgar asueto el 11 de septiembre permite que estudiantes y docentes disfruten de un merecido descanso, en el marco de una tradición educativa que resalta la importancia del rol del maestro en la sociedad argentina.

 

 

