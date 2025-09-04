Capacitación para fortalecer la asistencia a víctimas de abuso sexual en Chubut

Este jueves, funcionarios, fiscales y profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima de Delito (SAVD) participaron en una capacitación sobre la aplicación del protocolo en casos de abuso sexual agudo. El objetivo principal fue fortalecer la respuesta y atención que se brinda a las víctimas en el momento crucial de la denuncia.

La capacitación se centra en cómo aplicar correctamente el protocolo establecido para estos casos, asegurando que las víctimas reciban un trato sensato, respetuoso y que se sigan los procedimientos adecuados para la recolección de pruebas y la investigación.

El equipo de género considera fundamental que quienes atienden a las víctimas en primera instancia estén bien preparados para ofrecer un apoyo integral y evitar la revictimización.

La iniciativa busca mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema de justicia, desde la recepción de la denuncia hasta la atención médica y psicológica. Se espera que, con esta capacitación, se optimice la respuesta del Estado ante este tipo de delitos, garantizando una atención más eficiente y humana para las víctimas.

La misma información fue compartida con las Comisarías de la Mujer de toda la circunscripción y con los profesionales de salud pública.



T.B