10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente

Con una formación en Educación Inicial y Artes Visuales, se desempeñó en distintos niveles educativos de Río Pico y Esquel, y dejó una huella en la formación de estudiantes del IESA 818 y del ISFD 809.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El pasado viernes 29 de agosto, la comunidad educativa del IESA 818 despidió con cariño y reconocimiento a la profesora Vilma Maier, quien se acogió a la jubilación tras una extensa y significativa carrera docente.

 

Maier inició su recorrido profesional en 1990, en una salita de Nivel Inicial anexa a la Escuela Primaria Nº 51 de Río Pico. Allí trabajó durante varios años, primero como suplente y luego como titular. Más tarde se trasladó a Esquel, donde se desempeñó en el Jardín Maternal de la Escuela Nº 444 y en el Jardín de Infantes de la Escuela Nº 414.

 

Su formación y compromiso la llevaron también al ámbito de la educación superior. En el ISFD Nº 809 fue profesora tutora de Práctica IV en el Profesorado de Educación Inicial y más adelante dictó Lenguajes Artísticos en el Profesorado de Educación Primaria. En el IESA 818 integró el Profesorado de Artes Visuales en espacios como Práctica II y Didáctica de las Artes Visuales I, además de trabajar en la asignatura transversal de Lenguajes Artísticos Integrados para los tres profesorados de la institución.

 

Desde el instituto destacaron no solo su aporte pedagógico, sino también su rol en el equipo de Investigación Educativa, donde su experiencia y calidad humana resultaron fundamentales.

 

“Tu experiencia, tu conocimiento y tu compromiso han enriquecido profundamente nuestra institución. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. ¡Te vamos a extrañar siempre!”, expresaron sus colegas del IESA 818 en un mensaje de despedida.

 

De esta manera, Vilma Maier culmina una etapa dedicada a la educación, marcada por desafíos, aprendizajes y vínculos sólidos, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes y docentes.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en un torneo: un arquero de futsal cayó muerto después de atajar un penal
2
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
3
 Lo ataron, torturaron y fracturaron la nariz: el increíble robo en una casa en medio del campo
4
 Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -