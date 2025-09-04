El Gobierno normalizó el servicio eléctrico en el Sistema Interconectado Gobernador Costa

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, informa que el Sistema Interconectado Gobernador Costa, que abastece a las localidades de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Río Pico y Aldea Atilio Viglione, se encuentra operando con total normalidad y estabilidad.

Durante los últimos días se registraron interrupciones en el suministro eléctrico que no estuvieron relacionadas con fallas en el servicio público de energía, sino con una merma en la presión de gas provocada por la falla de una válvula en el sistema de provisión hacia los equipos de generación de la Central Eléctrica Gobernador Costa (CEGC).

Gracias al trabajo coordinado entre los equipos técnicos provinciales, la empresa Sullair Argentina S.A. y el personal de la CEGC, se detectó el origen del inconveniente y se reparó la válvula, normalizando el suministro de gas y garantizando la estabilidad del sistema.

Al respecto el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola, explicó que “este inconveniente fue originado por la falla de una válvula en el sistema de suministro de gas, completamente ajeno al sistema eléctrico provincial. Hoy el servicio está funcionando con normalidad y hemos reforzado los protocolos para asegurar la continuidad del suministro”.

Equipo de back up

En paralelo, se avanza con la adquisición de repuestos para la reparación del motogenerador de respaldo (Cat 3512B) en la localidad de Tecka, lo que permitirá contar con un equipo de back up operativo en el corto plazo, reforzando la seguridad y confiabilidad del sistema.

De esta manera la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres reafirma su compromiso de garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad para todas las comunidades de la región.