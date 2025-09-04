-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno normalizó el servicio eléctrico en el Sistema Interconectado Gobernador Costa

Se trata del que abastece a las localidades de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Río Pico y Aldea Atilio Viglione. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, informa que el Sistema Interconectado Gobernador Costa, que abastece a las localidades de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Río Pico y Aldea Atilio Viglione, se encuentra operando con total normalidad y estabilidad.

 

Durante los últimos días se registraron interrupciones en el suministro eléctrico que no estuvieron relacionadas con fallas en el servicio público de energía, sino con una merma en la presión de gas provocada por la falla de una válvula en el sistema de provisión hacia los equipos de generación de la Central Eléctrica Gobernador Costa (CEGC).

 

Gracias al trabajo coordinado entre los equipos técnicos provinciales, la empresa Sullair Argentina S.A. y el personal de la CEGC, se detectó el origen del inconveniente y se reparó la válvula, normalizando el suministro de gas y garantizando la estabilidad del sistema.

 

Al respecto el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola, explicó que “este inconveniente fue originado por la falla de una válvula en el sistema de suministro de gas, completamente ajeno al sistema eléctrico provincial. Hoy el servicio está funcionando con normalidad y hemos reforzado los protocolos para asegurar la continuidad del suministro”.

 

Equipo de back up

 

En paralelo, se avanza con la adquisición de repuestos para la reparación del motogenerador de respaldo (Cat 3512B) en la localidad de Tecka, lo que permitirá contar con un equipo de back up operativo en el corto plazo, reforzando la seguridad y confiabilidad del sistema.

 

De esta manera la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres reafirma su compromiso de garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad para todas las comunidades de la región.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -