Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
turismo
Por Redacción Red43

Provincia y municipios se unen para potenciar el senderismo de montaña

Con la participación de actores locales, buscan regular la actividad para impulsar el turismo seguro y sostenible en la cordillera. 
Por Redacción Red43

Representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut se reunieron con referentes de los municipios del Corredor de Los Andes para avanzar en la regulación y el desarrollo del senderismo de montaña. El encuentro, que contó con la participación de técnicos de la Secretaría de Bosques, se centró en la colaboración para mejorar y ordenar los circuitos de senderismo de la región.

El objetivo principal es impulsar la actividad turística en la cordillera, garantizando la seguridad de los visitantes y la sostenibilidad del entorno natural. En la reunión participaron representantes de Cholila, Lago Puelo, Esquel, El Hoyo y Trevelin, además del Parque Nacional Los Alerces, clubes andinos locales, prestadores turísticos y la Asociación de Guías de Montaña.

 

El diagnóstico conjunto permitió revisar el estado de la Huella Andina y otros senderos importantes de la región. Se evaluaron las necesidades y desafíos, destacando la importancia de una reglamentación clara para la actividad. Este trabajo en equipo busca optimizar la oferta turística y posicionar a Chubut como un destino de referencia para el senderismo y el trekking a nivel nacional e internacional.

 

 

