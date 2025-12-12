Sabores regionales únicos se pondrán a prueba en el concurso "Choliburguer"

Este fin de semana, sábado y domingo, se realiza una nueva edición del Choli Burger, concurso de hamburguesas gourmet de Cholila, evento que es parte del comienzo de la temporada turística de verano en la región y en la previa al aniversario de la localidad.



Lelis Feu, Secretaria de Turismo de Cholila, explicó el crecimiento de esta actividad: “Aprovechamos todo el fin de semana para en esta segunda edición, poder hacer dos días de festival en donde la propuesta es justamente un concurso de hamburguesas con la presentación también de bandas que están vinculadas por ahí a la música del estilo rock, under, indie, folk o otros géneros musicales”.



El Choli Buguer es una propuesta que conecta con la juventud: “El evento nace originalmente del área de la juventud, con su coordinador Giovanni Lovera y con quien nosotros colaboramos desde el área de turismo. La idea del concurso es que la hamburguesa tenga cierta originalidad y que se puedan utilizar elementos regionales”.



Desde las 17 horas en el Predio del Morro, estarán las propuestas gastronómicas para degustar recorriendo Cholila: “Blends de carne, por ejemplo, en donde combinaron cordero con carne de vacuno. El año pasado, por ejemplo, incorporaron llao llao para lo que es las capas de la hamburguesa también o alguna salsa picante con mosqueta”, ejemplificó la secretaria.



Los sabores únicos de nuestra región en una propuesta para toda la familia: “Se incorporó también el elemento local de producción local, que es a lo que nosotros también apuntamos, por supuesto. Y, bueno, vale la pena decir que el premio mayor para el medallón de carne es la posibilidad de estar en la Fiesta Nacional del Asado, en la edición 2026, con el puesto totalmente gratis, que obviamente sabemos que es, también para aquellos que se dedican a la gastronomía de estilo foodtruck o carritos, es una oportunidad muy importante también para darse a conocer y para hacer ventas”.



Si algún cocinero quiere sumar su propuesta al Concurso, aún tiene tiempo para inscribirse: “Tenemos cupos y anotarse el concurso de la hamburguesa es totalmente gratuito, también, así que por ahí si hay alguien que todavía no se enteró y se entera hoy de que hay el concurso y quiere sumarse, todavía está a tiempo”. Para inscribirse, pueden escribir al número: 2945 65-0682 o al 2944 16-7998

SL