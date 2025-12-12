Apertura de la temporada turística de Cholila

La Secretaria de Turismo de la localidad de Cholila explicó que, si bien la apertura formal de la temporada de verano se realizará el domingo a las 19:00 horas, en el marco de la actividad programada, la temporada comenzó oficialmente el 1° de noviembre con la apertura de la temporada de pesca. Destacó que la pesca deportiva es uno de los principales productos que la localidad ofrece al turismo, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales, gracias a la cantidad de prestadores vinculados.

Feu reconoció que, aunque el clima puede ser desafiante con el viento, estas son las condiciones de la Patagonia y se trabaja para que las actividades se puedan disfrutar plenamente.

La intención es realizar el lanzamiento de temporada el día domingo, previo al concurso de la hamburguesa, invitando a la comunidad y a los funcionarios de turismo de la región, así como al ministerio, a compartir este momento. Durante el evento, se hará un recuento de lo realizado en el año y se presentarán las propuestas para el 2026. Feu subrayó que, si bien la preocupación por el riesgo de incendios es real, el turismo es un motor económico importante en la región y la gestión trabaja fuertemente para asegurar visitas a los prestadores de servicios durante el año.

Cholila, un destino de montaña y cultura

Feu describió a Cholila como un pueblo cordillerano de pequeña población, con aproximadamente entre 3.000 y 4.000 habitantes, distribuido en tres conjuntos urbanos: el Valle del Rincón (el centro urbano más grande), la Villa del Blanco y la Villa del Lago Rivadavia.

La localidad ofrece atractivos únicos para el visitante. En la Villa del Blanco, se encuentra la emblemática cabaña del bandolero norteamericano Butch Cassidy, cuya propuesta se complementa con el Museo Bar La Legal, ambos sobre la Ruta 40 Turística. La zona también brinda acceso al Lago Lezana, reconocido por ser uno de los lagos cristalinos y más cálidos.

La Villa del Lago Rivadavia colinda con la portada norte del Parque Nacional Los Alerces, un atractivo inigualable que se encuentra a tan solo seis kilómetros. Este sector se sitúa sobre el río Carrileufu y el Lago Rivadavia, ideales para actividades náuticas y la pesca deportiva.

Adicionalmente, Cholila ofrece senderos como el que conduce a la momia y el Mirador Cuatro Valles, ubicado en la parte del Rincón, junto con el Lago Carlos Pellegrini, conocido localmente como Mosquito. Lelis Feu concluyó resaltando el crecimiento de la oferta, mencionando nuevas posibilidades como el turismo de apicultura y, próximamente, la apertura a visitas de un productor de azafrán, sumando a los prestadores de kayak, y guías de pesca, montañismo y senderismo.

E.B.W.