Tierra del Fuego: el ingreso de carne con hueso queda suspendido por decisión de la Justicia

La Justicia Federal de Tierra del Fuego decidió suspender por 30 días la resolución 460/2025 del SENASA, que autorizaba el ingreso de carne con hueso plano a la región patagónica.

La medida, dictada por la jueza Mariel Borruto, de Río Grande, rige únicamente para Tierra del Fuego y no alcanza a otras provincias patagónicas, aunque los productores del resto de la región también manifestaron su preocupación por la flexibilización de la barrera sanitaria.

Entre los fundamentos del fallo, la magistrada señaló que “el reconocimiento internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación podría generar un perjuicio irreparable a productores, trabajadores rurales y consumidores, afectando la inocuidad y trazabilidad de los alimentos”.

El fallo responde a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, que cuestionó la medida del SENASA. Según los productores, permitir la entrada de carne con hueso compromete décadas de inversión público-privada, sacrificios económicos y el estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, poniendo en riesgo un activo sanitario estratégico de gran valor económico y ambiental.

Además, advirtieron que la resolución implica un riesgo sanitario grave e inmediato, con la posibilidad de perder el reconocimiento internacional de la región, lo que podría provocar cierre de mercados externos, afectación de contratos, caída de certificaciones internacionales, pérdida de empleos rurales y urbanos, baja en los precios percibidos por los productores y desvalorización del diferencial sanitario de la Patagonia.

