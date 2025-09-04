Horror: le abrió el vientre con una hoja de afeitar a su perra preñada y después la mató

La pequeña ciudad de San Pedro en la provincia de Jujuy está inmersa en un conmocionante caso de crueldad animal que ha capturado la atención de la comunidad y las autoridades. Una mujer ha sido arrestada bajo la grave acusación de haber mutilado y asesinado a su perra preñada con una hoja de afeitar. Este acto de extrema brutalidad ha causado una indignación masiva en la sociedad y ha movilizado a las organizaciones protectoras de animales en la región.

El incidente ocurrió en una residencia ubicada en la calle Maipú del barrio Ejército del Norte. Testimonios de vecinos describen cómo los desgarradores alaridos de la perra, que respondía al nombre de "China", alertaron a los residentes cercanos. Uno de ellos, afectado por la magnitud del sufrimiento del animal, decidió filmar el momento para usarlo como prueba irrefutable de la violencia ejercida sobre el indefenso animal. Este material audiovisual ha sido crucial en los procedimientos judiciales y para la detención de la principal sospechosa.



Los encargados de llevar adelante la investigación pertenecen a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2 junto con el personal de Criminalística y, con la dirección del fiscal Agustín Jarma, tomaron decisiones rápidas y contundentes. La mujer fue aprehendida de inmediato y está ahora bajo custodia preventiva. Este caso se procesa por el delito de “crueldad animal”, tipificado en la Ley 14.346 que estipula castigos severos para aborrecibles actos como este.



Con el proceso legal en marcha, se busca una prisión preventiva más extensa mientras se consolidan más pruebas producto de las indagaciones forenses. En paralelo, la comunidad local ha reaccionado con un clamor por justicia. La Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro jugó un rol activo no solo proporcionando evidencia sino también salvaguardando a otro perro en la misma vivienda, evitando que corriera la misma suerte desventurada que "China".



El ámbito judicial trabaja afanosamente para documentar y acercar cada elemento posible que asegure una sentencia ejemplar para la acusada. De ser remitida a juicio, la acusada enfrentará el peso completo de la ley, cuya aplicación aspira a disuadir futuros actos de este tipo y, al mismo tiempo, crear un precedente de protección integral para los derechos y el bienestar de los animales en la región. El caso no solo remarca la contundencia de la ley ante el maltrato, sino que ilustra un urgente llamado a la sociedad para resguardar y respetar la vida animal.

