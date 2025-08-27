10°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 pais Von Wernich
27 de Agosto de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Von Wernich pide prisión domiciliaria

A los 87 años, el ex capellán cumple prisión perpetua por su participación en siete homicidios calificados, 31 privaciones ilegítimas de la libertad y 42 casos de tortura en centros clandestinos de detención.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad, solicitó a la Iglesia Católica su intervención para poder acceder a la prisión domiciliaria.

 

Von Wernich, de 87 años, se encuentra actualmente alojado en el penal de Campo de Mayo. El sacerdote desempeñó un rol fundamental durante la última dictadura cívico-militar, y fue condenado en 2007 a prisión perpetua por su participación en siete homicidios calificados, 31 privaciones ilegítimas de la libertad y 42 casos de tortura en centros clandestinos de detención.

 

 

Primer sacerdote condenado por crímenes de la dictadura

 

El caso de Von Wernich representó un hecho trascendental en la justicia argentina, al convertirse en el primer sacerdote católico condenado por delitos cometidos durante la dictadura. Su condena abrió un precedente en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos con complicidad de figuras religiosas.

 

Solicitud de prisión domiciliaria

 

Ahora, a sus 87 años, Von Wernich busca acceder a la prisión domiciliaria, solicitando que la Iglesia Católica interceda ante las autoridades para gestionar este beneficio.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Campaña solidaria en Esquel: Todos por la Zenobia
2
 Más de 20 balazos, un tiroteo imparable y la muerte de dos jóvenes de 16 y 18 años
3
 Gran feria de emprendedores en la Escuela 780 de Gualjaina
4
 Vacaciones obligadas y desaparición sorpresiva: Así un supermercadista dejó sin empleo a su personal
5
 “Te la puse, milico”: Arrancó en Lago Puelo el juicio por jurados por el asesinato de un policía
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor
4
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
5
 El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -