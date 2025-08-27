Von Wernich pide prisión domiciliaria

El ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad, solicitó a la Iglesia Católica su intervención para poder acceder a la prisión domiciliaria.

Von Wernich, de 87 años, se encuentra actualmente alojado en el penal de Campo de Mayo. El sacerdote desempeñó un rol fundamental durante la última dictadura cívico-militar, y fue condenado en 2007 a prisión perpetua por su participación en siete homicidios calificados, 31 privaciones ilegítimas de la libertad y 42 casos de tortura en centros clandestinos de detención.

Primer sacerdote condenado por crímenes de la dictadura

El caso de Von Wernich representó un hecho trascendental en la justicia argentina, al convertirse en el primer sacerdote católico condenado por delitos cometidos durante la dictadura. Su condena abrió un precedente en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos con complicidad de figuras religiosas.

Solicitud de prisión domiciliaria

Ahora, a sus 87 años, Von Wernich busca acceder a la prisión domiciliaria, solicitando que la Iglesia Católica interceda ante las autoridades para gestionar este beneficio.

O.P