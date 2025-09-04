El Bolsón presentó su Comisión del Centenario y abrió la convocatoria

El intendente Bruno Pogliano encabezó en la Casa del Bicentenario la presentación oficial de la Comisión Organizadora de los Festejos por el Centenario de El Bolsón, que se celebrará el próximo 28 de enero, cuando la localidad cumpla 100 años de historia.

Durante la ceremonia, Pogliano remarcó el valor simbólico de este proceso y convocó a la comunidad a participar activamente en el diseño y desarrollo de las actividades que marcarán este momento histórico.

“Nosotros vamos a mostrar nuestra identidad, nuestra historia, pero también será un momento de celebración, de emociones, de festejo”, expresó Pogliano.

Se conformó oficialmente la Comisión Organizadora del Centenario

Mediante la resolución municipal firmada durante el acto, quedó formalmente constituida la Comisión Organizadora, que estará encabezada por el propio intendente Bruno Pogliano, y coordinada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, Adriana del Agua.

Además, se conformaron varias subcomisiones temáticas:

La Subcomisión de Historia y Patrimonio , a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, representada por la profesora Cecilia Gori .

La Subcomisión de Festejos Culturales y Deportivos , dirigida por el subsecretario de Cultura, Carlos Parra Cobos .

La Subcomisión de Monumentos , coordinada por Cecilia Aleuy .

La Subcomisión de Ceremonial y Protocolo, a cargo del subsecretario Maximiliano Cayuleo.

Estas comisiones comenzarán ahora la tarea de ampliar la participación a través de una convocatoria abierta a todos los vecinos que deseen sumarse de forma activa.

“Es importante que todos los vecinos de El Bolsón sepan que está abierta la convocatoria. Todos pueden ser parte de algo tan importante como el centenario. No solo los nacidos y criados, también los venidos y quedados que eligieron este lugar como propio”, enfatizó Pogliano.

En el mismo tono, Adriana del Agua, quien asumió formalmente la coordinación general del Centenario, agradeció la confianza del municipio y pidió el acompañamiento de toda la comunidad para organizar los festejos.

“Esto no es solo del municipio, el municipio representa a todos nosotros. Por eso les pido que acompañen, que se sumen, que participen. Festejar y brindar por lo que hicieron nuestros pioneros es maravilloso”, expresó.

O.P