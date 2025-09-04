10°
10° °
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsóncentenario100 añosAniversarioComisión organizadora
04 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Bolsón presentó su Comisión del Centenario y abrió la convocatoria

El Bolsón se prepara para celebrar sus 100 años en 2026 y lanzó oficialmente la Comisión del Centenario con convocatoria abierta a la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Bruno Pogliano encabezó en la Casa del Bicentenario la presentación oficial de la Comisión Organizadora de los Festejos por el Centenario de El Bolsón, que se celebrará el próximo 28 de enero, cuando la localidad cumpla 100 años de historia.

 

Durante la ceremonia, Pogliano remarcó el valor simbólico de este proceso y convocó a la comunidad a participar activamente en el diseño y desarrollo de las actividades que marcarán este momento histórico.

 

“Nosotros vamos a mostrar nuestra identidad, nuestra historia, pero también será un momento de celebración, de emociones, de festejo”, expresó Pogliano.

 

Se conformó oficialmente la Comisión Organizadora del Centenario

 

Mediante la resolución municipal firmada durante el acto, quedó formalmente constituida la Comisión Organizadora, que estará encabezada por el propio intendente Bruno Pogliano, y coordinada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, Adriana del Agua.

 

 

Además, se conformaron varias subcomisiones temáticas:

 

  • La Subcomisión de Historia y Patrimonio, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, representada por la profesora Cecilia Gori.

     

  • La Subcomisión de Festejos Culturales y Deportivos, dirigida por el subsecretario de Cultura, Carlos Parra Cobos.

     

  • La Subcomisión de Monumentos, coordinada por Cecilia Aleuy.

     

  • La Subcomisión de Ceremonial y Protocolo, a cargo del subsecretario Maximiliano Cayuleo.

     

Estas comisiones comenzarán ahora la tarea de ampliar la participación a través de una convocatoria abierta a todos los vecinos que deseen sumarse de forma activa.

 

“Es importante que todos los vecinos de El Bolsón sepan que está abierta la convocatoria. Todos pueden ser parte de algo tan importante como el centenario. No solo los nacidos y criados, también los venidos y quedados que eligieron este lugar como propio”, enfatizó Pogliano.

 

En el mismo tono, Adriana del Agua, quien asumió formalmente la coordinación general del Centenario, agradeció la confianza del municipio y pidió el acompañamiento de toda la comunidad para organizar los festejos.

 

“Esto no es solo del municipio, el municipio representa a todos nosotros. Por eso les pido que acompañen, que se sumen, que participen. Festejar y brindar por lo que hicieron nuestros pioneros es maravilloso”, expresó.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en un torneo: un arquero de futsal cayó muerto después de atajar un penal
2
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
3
 Lo ataron, torturaron y fracturaron la nariz: el increíble robo en una casa en medio del campo
4
 Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -