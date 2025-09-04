El Bolsón rumbo a su Centenario: “Este pueblo es identidad, comunidad y memoria viva”

El intendente Bruno Pogliano presidió la presentación oficial de la Comisión Organizadora de los Festejos por el Centenario de El Bolsón, que se celebrará el próximo 28 de enero de 2026, cuando la localidad cumpla 100 años de historia.

El encuentro se realizó este miércoles en la Casa del Bicentenario, donde se congregaron vecinos, pioneros, referentes de instituciones locales y autoridades municipales. Allí, Pogliano ofreció un discurso profundamente emocionado que recorrió el pasado, el presente y el futuro de la comunidad bolsonesa.

“El Bolsón es identidad, comunidad y una historia viva”

Pogliano remarcó el papel fundamental que tuvieron generaciones de vecinos y vecinas en la construcción de la identidad local. “Siento un profundo amor y reconocimiento hacia todos aquellos que hicieron de este Bolsón algo grande, que convirtieron su vida, su esfuerzo y sus sueños en parte de esta historia que hoy celebramos”, expresó Pogliano.

El intendente remarcó que la creación de la comisión marca el inicio de un camino colectivo hacia la celebración del centenario. “Este proceso recién comienza, y muchas más personas se irán sumando. Ustedes son los encargados de mantener viva la memoria, de transmitir a las futuras generaciones cómo nació y creció El Bolsón, y hacia dónde vamos”, señaló.

Un acto cargado de historia y emociones

Durante el acto, se presentó un emotivo relato con aportes de vecinos y del equipo de comunicación y protocolo municipal, que conmovió al intendente: “Me tocó mucho. Me hizo recordar a mi infancia, a mi familia, a Radio Nacional”.

También hubo lugar para reconocer a familias históricas y vecinos de sectores rurales como Mallín Ahogado, especialmente a la familia Sirvent, que atravesó momentos difíciles tras el incendio del último verano: “Con esa misma fortaleza de los pioneros, hoy se están poniendo de pie”, señaló Pogliano.

Camino al Centenario

Desde el municipio, la apuesta es celebrar un aniversario, pero también revalorizar la historia local, fortalecer la identidad y proyectar un futuro común:

“El Bolsón es una sociedad fuerte, empática y con valores. En ese marco, tenemos que trabajar hacia el futuro”, afirmó el intendente.

La Comisión Organizadora se encargará de coordinar todas las actividades, homenajes y eventos que conformarán el cronograma oficial de festejos por los 100 años de la localidad. Se espera la participación activa de vecinos, instituciones, artistas, escuelas y referentes de todos los sectores.

El centenario será un espacio de reencuentro con la memoria colectiva, los valores fundacionales y el espíritu pionero que dio origen a una de las localidades más emblemáticas de la Comarca Andina.

“El Bolsón no se entiende sin su gente. Sin los que llegaron cuando era difícil, sin los que apostaron a formar una comunidad desde cero. Ese legado es el que nos inspira para mirar al futuro con orgullo y compromiso”, manifestó Pogliano.

