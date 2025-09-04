Lourdes Arbat, campeona sudamericana en dobles en la Copa El Ceibo

La joven tenista Lourdes Arbat, de tan solo 14 años y alumna de la Escuela Municipal de Tenis de El Hoyo, se consagró campeona en la modalidad dobles de la prestigiosa Copa Sudamericana El Ceibo, disputada en la provincia de Tucumán. Se trata del primer título en el circuito sudamericano para una representante de la institución deportiva local.

La deportista, oriunda de Mallín Ahogado, logró imponerse junto a su compañera con un sólido triunfo en la final por 6-2 y 6-4, en una competencia que reunió a algunas de las mejores jugadoras Sub 14 del continente.

Además del título en dobles, también tuvo una gran actuación en el cuadro de singles, donde alcanzó las semifinales. Allí fue derrotada por la también argentina Francesca Alvarado, quien terminó avanzando a la final.

O.P