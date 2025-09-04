Lago Puelo recibe a Pablo Alarcón y Claribel Medina con la obra “Es complicado”

El teatro nacional llega con toda su fuerza a la Comarca Andina. El próximo 14 de octubre a las 21 h, la Casa de la Cultura de Lago Puelo será escenario de la reconocida obra “Es Complicado”, escrita y dirigida por Ernesto Medela, y protagonizada por dos grandes figuras del espectáculo argentino: Claribel Medina y Pablo Alarcón.

La función forma parte de la exitosa gira nacional que la obra viene realizando por la Patagonia, y que ahora suma una parada muy especial en nuestra localidad.

“Es complicado” es una comedia dramática que combina emociones profundas con toques de humor inteligente. A través de un guion sensible y cercano, la obra invita a reflexionar sobre las complejidades del amor, el desamor, los vínculos, los celos y los recuerdos compartidos. Con una puesta en escena sencilla pero potente, la historia busca conectar con el público desde la primera escena, despertando tanto la risa como la emoción.

La llegada de esta obra a Lago Puelo forma parte de una gira que recorre distintos puntos del país con gran repercusión. En cada ciudad donde se presenta, la propuesta recibe el reconocimiento del público por la calidad actoral y la fuerza del texto.

Las entradas ya se encuentran disponibles. Quienes deseen adquirirlas pueden acercarse a la Casa de la Cultura de Lago Puelo, en la misma dirección donde se realizará la obra. También están a la venta en otros dos puntos de la Comarca: el Mercadito Lucas, en el barrio Los Nogales de El Hoyo, y el local Cuatro Elementos, ubicado en la Avenida Sarmiento 3006, local 2, en El Bolsón.

Para más información o consultas, se puede llamar al número 294 438 0831.

O.P