Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, destacó el "gran logro" de la gestión del gobernador Ignacio Torres en materia educativa. Romero afirmó que los estudiantes de la provincia ahora están en mejores condiciones que los de promociones anteriores, gracias a la recuperación de días de clases tras las interrupciones por los pagos escalonados a docentes.

Romero también se refirió a las políticas que "vinieron para quedarse", como los nuevos programas de robótica, tecnología e inteligencia artificial, que preparan a los jóvenes para el futuro.



La diputada expresó su entusiasmo por la Expo Educativa, un espacio donde los alumnos pueden consultar sobre la oferta académica, intercambiar experiencias y tomar mejores decisiones para su futuro.

La legisladora señaló que los estudiantes de la promoción 2025 están en mucho mejor situación que los de años anteriores, y que esto se va a seguir profundizando con las generaciones que vienen. El objetivo es que los jóvenes chubutenses estén cada vez mejor preparados para enfrentar el futuro.



T.B