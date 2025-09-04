El Rotary Club Esquel fue premiado por su excelencia y trabajo comunitario

El Rotary Club Esquel fue galardonado con el Premio a la Excelencia, un reconocimiento que se otorga a los clubes que cumplen las metas propuestas en el año. Así lo confirmó Lorena Kansas Jones, integrante de la institución, quien destacó que el club ha logrado sus objetivos en áreas como el trabajo en la comunidad, la incorporación de socios, el apoyo a la juventud y la contribución a proyectos globales.

El club de servicio, que cuenta con 25 rotarios, 25 integrantes de Interact (de 12 a 18 años) y 10 de Rotaract, cumplió con metas como el aporte a la Fundación Rotaria y el trabajo en el proyecto Polio Plus, que busca erradicar la poliomielitis a nivel mundial.

Kansas Jones también anunció la llegada de tres nuevos estudiantes de intercambio: Pierre de Francia, Antonia de Austria y Nina de Italia, quienes vivirán con familias en Trevelin.

Para los próximos días, la agenda de Rotary incluye la celebración del Día de la Paz el 21 de septiembre, y la entrega del premio al Mejor Compañero a alumnos de sexto y séptimo año de las escuelas secundarias de Esquel. Además, del 24 al 26 de septiembre, participarán en la Intercitadina en Villa La Angostura, un encuentro con clubes de Rotary de Chile y Argentina.



T.B