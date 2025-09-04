10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Rotary Club Esquel fue premiado por su excelencia y trabajo comunitario

La institución, que cumplió todas sus metas del año, recibió el galardón por su labor en la comunidad y su participación en proyectos globales como la erradicación de la polio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Rotary Club Esquel fue galardonado con el Premio a la Excelencia, un reconocimiento que se otorga a los clubes que cumplen las metas propuestas en el año. Así lo confirmó Lorena Kansas Jones, integrante de la institución, quien destacó que el club ha logrado sus objetivos en áreas como el trabajo en la comunidad, la incorporación de socios, el apoyo a la juventud y la contribución a proyectos globales.

 

El club de servicio, que cuenta con 25 rotarios, 25 integrantes de Interact (de 12 a 18 años) y 10 de Rotaract, cumplió con metas como el aporte a la Fundación Rotaria y el trabajo en el proyecto Polio Plus, que busca erradicar la poliomielitis a nivel mundial.

 

Kansas Jones también anunció la llegada de tres nuevos estudiantes de intercambio: Pierre de Francia, Antonia de Austria y Nina de Italia, quienes vivirán con familias en Trevelin.

 

Para los próximos días, la agenda de Rotary incluye la celebración del Día de la Paz el 21 de septiembre, y la entrega del premio al Mejor Compañero a alumnos de sexto y séptimo año de las escuelas secundarias de Esquel. Además, del 24 al 26 de septiembre, participarán en la Intercitadina en Villa La Angostura, un encuentro con clubes de Rotary de Chile y Argentina.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en un torneo: un arquero de futsal cayó muerto después de atajar un penal
2
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
3
 Lo ataron, torturaron y fracturaron la nariz: el increíble robo en una casa en medio del campo
4
 Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -