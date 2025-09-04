-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia realiza el Seminario Itinerante “Mural Animado” en distintas localidades de la meseta chubutense

La propuesta es coordinada por el artista plástico Román Cura. Durante septiembre recorrerá Cushamen, Paso del Sapo y Telsen, con el objetivo de generar un trabajo comunitario que combine muralismo y animación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, lleva adelante el Seminario Itinerante “Mural Animado”, una iniciativa a cargo del reconocido artista plástico Román Cura que se extenderá hasta el 10 de septiembre con el propósito de desarrollar un trabajo comunitario de muralismo que posteriormente será convertido en animación.

 

“Mural Animado” comenzó este martes 2 de septiembre en Cushamen y Paso del Sapo, mientras que el próximo miércoles 10 de septiembre tendrá epicentro en Telsen.
 
Cortometraje

 

El conjunto de las producciones realizadas en las tres localidades conformará un cortometraje que tendrá una futura proyección, poniendo en valor las virtudes y cualidades de la Provincia, su gente y sus paisajes. Este proyecto artístico tiene múltiples finalidades: educativas, de embellecimiento y patrimonio cultural, recreativas para toda la comunidad y de difusión.

 

Además, durante el seminario se mostrará de manera práctica cómo producir la animación mediante la edición cuadro a cuadro con programas sencillos de computación, incorporando también instancias de aprendizaje sobre sonido y musicalización.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -