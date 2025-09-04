Tensión y enfrentamientos en el acto de Milei en Moreno

Desde temprano, el acto de Javier Milei en el club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de Moreno, estuvo marcado por la tensión entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores que se acercaron para expresar su rechazo al Presidente.

Si bien las primeras horas transcurrieron con intercambios verbales, a las 18:40 se produjo el primer incidente: una pelea a golpes entre un militante y un vecino, después de que este último denunciara una burla discriminatoria. La situación derivó en empujones y trompadas, rápidamente controladas por efectivos de Gendarmería Nacional, desplegados para garantizar la seguridad.

El episodio reavivó las críticas cruzadas entre la administración nacional, que defendió la realización del acto en un distrito considerado “hostil”, y el gobierno bonaerense, que lo interpretó como una provocación riesgosa.

Una hora más tarde ocurrió el hecho más grave: Cristian Mercatante, ex participante del reality El Bar y actual cronista de un medio digital, recibió un botellazo en la cabeza mientras realizaba una entrevista.

La jornada estuvo cargada de provocaciones mutuas. Una de ellas llegó de la mano de la diputada Lilia Lemoine, quien grabó un video junto a un grupo de libertarios entonando la consigna “Kukas tira piedras”, en alusión al ataque con piedras que había sufrido Milei en Lomas de Zamora días atrás.

Pese a que los enfrentamientos no se desbordaron, la tensión en el lugar reflejó el clima de hostilidad que rodea cada aparición pública del mandatario en territorio bonaerense.

R.G.