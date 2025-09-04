-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Argentina
04 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Tensión y enfrentamientos en el acto de Milei en Moreno

El clima político volvió a encenderse: cruces verbales, golpes, un periodista herido y acusaciones cruzadas entre Nación y Provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde temprano, el acto de Javier Milei en el club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de Moreno, estuvo marcado por la tensión entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores que se acercaron para expresar su rechazo al Presidente.

 

Si bien las primeras horas transcurrieron con intercambios verbales, a las 18:40 se produjo el primer incidente: una pelea a golpes entre un militante y un vecino, después de que este último denunciara una burla discriminatoria. La situación derivó en empujones y trompadas, rápidamente controladas por efectivos de Gendarmería Nacional, desplegados para garantizar la seguridad.

 

El episodio reavivó las críticas cruzadas entre la administración nacional, que defendió la realización del acto en un distrito considerado “hostil”, y el gobierno bonaerense, que lo interpretó como una provocación riesgosa.

 

Una hora más tarde ocurrió el hecho más grave: Cristian Mercatante, ex participante del reality El Bar y actual cronista de un medio digital, recibió un botellazo en la cabeza mientras realizaba una entrevista. 

 

La jornada estuvo cargada de provocaciones mutuas. Una de ellas llegó de la mano de la diputada Lilia Lemoine, quien grabó un video junto a un grupo de libertarios entonando la consigna “Kukas tira piedras”, en alusión al ataque con piedras que había sufrido Milei en Lomas de Zamora días atrás.

 

Pese a que los enfrentamientos no se desbordaron, la tensión en el lugar reflejó el clima de hostilidad que rodea cada aparición pública del mandatario en territorio bonaerense.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -