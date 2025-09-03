Corrupción y tensión diplomática: EE.UU. detuvo el avance del programa de exención de visas con Argentina

El esperado acuerdo para que Argentina regrese al Programa de Exención de Visas con Estados Unidos sufrió un traspié. Según informó el portal norteamericano Axios, el Departamento de Seguridad Nacional decidió interrumpir las negociaciones justo cuando una delegación de funcionarios argentinos se dirigía a Washington para avanzar en la firma.

El pasado 28 de julio, el gobierno de Javier Milei y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado el inicio del procedimiento que permitiría a los argentinos ingresar sin visa al país del norte. En aquel encuentro habían participado la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, y autoridades del Ejecutivo argentino.

Sin embargo, la semana pasada la comitiva encabezada por el director de la ARCA, Juan Pazo, recibió la noticia de la suspensión de la reunión cuando ya se encontraba en viaje. Los funcionarios permanecieron dos días en Miami y finalmente regresaron al país sin acuerdo.

El artículo de Axios sostiene que la decisión del secretario de Estado, Marco Rubio, está vinculada a la creciente preocupación en Washington por las denuncias de corrupción que afectan a la administración Milei. Las sospechas surgieron a partir de audios atribuidos al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde la oficina de prensa presidencial evitaron dar declaraciones sobre el tema.

R.G.