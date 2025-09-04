La Expo Educativa de Trelew, un éxito de recuperación y oportunidad

En el marco de la Expo Educativa de Trelew, el ministro de Educación de la Provincia del Chubut, José Luis Punta, destacó la importancia y la recuperación de este evento, que consideró fundamental para la ciudad. Enfatizó la variedad y calidad de la oferta educativa local, y resaltó que la gran mayoría de los estudiantes de Trelew tienen la posibilidad de estudiar en la ciudad. En las instalaciones del Gimnasio Municipal N °1 de Trelew se está llevando a cabo esta edición, un espacio destinado a estudiantes de nivel secundario que buscan conocer la amplia oferta académica de la región. El acto inaugural contó además con la presencia del gobernador Ignacio Torres, el intendente de la ciudad de Trelew Gerardo Merino, entre otras autoridades.

La importancia de la educación local

Punta se refirió a la recuperación de la Expo Educativa, un espacio que "muchos años tuvo la ciudad de Trelew" y que lamentablemente había dejado de realizarse. El ministro celebró que, gracias al éxito de la organización municipal, el evento permite que los estudiantes y sus familias conozcan la amplia oferta de instituciones locales.

"La inmensa mayoría nos quedamos acá", afirmó Punta, aludiendo a su propia experiencia y subrayando la "variadísima y de excelente calidad" oferta educativa de Trelew. Destacó la importancia de que los jóvenes vean todas las posibilidades que tienen y sientan que Trelew les "brinda ese cobijo", especialmente ante las diversas realidades económicas de cada familia.

Compromiso con la educación de calidad

Durante la entrevista, el ministro resaltó el compromiso de la provincia con la educación, mencionando que Chubut fue reconocida nacionalmente por haber tenido la mayor cantidad de días de clase efectivos el año pasado. El objetivo para este año, según el gobernador Torres, es profundizar ese camino y alcanzar los 190 días de clase.

Punta enfatizó que esta medida busca "naturalizar lo que tiene que pasar" en las escuelas para estudiantes y adultos por igual, consolidando un sistema educativo que beneficia a toda la comunidad.

Novedades en la oferta académica policial

Consultado sobre la oferta educativa a nivel policial, el ministro confirmó importantes novedades. Se refirió a una nueva tecnicatura en criminalística que se ofrecerá en el Instituto de Educación Superior Policial.

Esta carrera, calificada como una "innovación nacional", surge como una respuesta a las necesidades de la policía provincial y los ciudadanos. La iniciativa es vista como un avance significativo en la formación y profesionalización de las fuerzas de seguridad en Chubut.

