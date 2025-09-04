-1°
Jueves 04 de Septiembre de 2025
La película "Gato negro, gato blanco" se proyecta en Esquel

El clásico de Emir Kusturica vuelve a la pantalla grande de la mano del ciclo "Cine y filosofía".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 7 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, se realiza una nueva edición del ciclo "Cine y Filosofía".

 

Con una entrada de $ 4000 el taller “Lo que una imagen puede” a cargo de Mariana Ferrari invita a la proyección y al análisis de “Gato negro, gato blanco”.

 

La película, lanzada en 1998 por el director Emir Kusturica, sucede en un mundo otro, intemporal y casi inubicable, mafiosos comerciantes negocian con presentes propios y futuros ajenos. Lejos de la mirada melancólica de “Tiempos de gitanos”, un poco más cerca de “Underground”, el exceso de Kusturica se despliega en un caos controlado de paisajes oníricos. No falta la música, la alegría barroca y los patos.

 


Nos encontramos a pensar el cine de este director y ver qué nos trae su marea en este tiempo presente. Recomendada para público joven/adulto
Con una duración de 2 horas, se pueden realizar reservas: 2945595635

 

SL

 

