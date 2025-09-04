Estudiantes de la Escuela N° 7724 de Aldea Escolar visitaron el Municipio de Trevelin

Alumnos del último año de la Escuela N° 7724 de Aldea Escolar “Los Rápidos” realizaron una visita institucional al Municipio de Trevelin, en el marco de las actividades planificadas dentro del espacio curricular Proyecto Vocacional y Prácticas Profesionalizantes, que contempla la realización de trabajos de campo.



Los estudiantes estuvieron acompañados por las profesoras Natalia Fa y Aldana Fernández, y fueron recibidos por el intendente Héctor Ingram, el secretario de Cultura Gustavo de Vera y el concejal Livio Espinoza. La visita tuvo como objetivo principal indagar sobre el acompañamiento y respaldo con que cuentan los jóvenes en Trevelin, en relación a sus proyectos futuros y oportunidades en la comunidad.



Ingram destacó el encuentro con los y las estudiantes: "Entendiendo que ellos están proyectando su futuro y es necesario escucharlos para poder nosotros, desde el lugar que hoy nos toca ocupar como autoridades municipales, acompañar su futuro con políticas que apunten a generarles cada vez más oportunidades".

