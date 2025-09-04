-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
04 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Estudiantes de la Escuela N° 7724 de Aldea Escolar visitaron el Municipio de Trevelin

El objetivo de la visita fue conocer cómo se acompañan sus proyectos vocacionales y oportunidades en la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Alumnos del último año de la Escuela N° 7724 de Aldea Escolar “Los Rápidos” realizaron una visita institucional al Municipio de Trevelin, en el marco de las actividades planificadas dentro del espacio curricular Proyecto Vocacional y Prácticas Profesionalizantes, que contempla la realización de trabajos de campo.

 


Los estudiantes estuvieron acompañados por las profesoras Natalia Fa y Aldana Fernández, y fueron recibidos por el intendente Héctor Ingram, el secretario de Cultura Gustavo de Vera y el concejal Livio Espinoza. La visita tuvo como objetivo principal indagar sobre el acompañamiento y respaldo con que cuentan los jóvenes en Trevelin, en relación a sus proyectos futuros y oportunidades en la comunidad.

 


Ingram destacó el encuentro con los y las estudiantes: "Entendiendo que ellos están proyectando su futuro y es necesario escucharlos para poder nosotros, desde el lugar que hoy nos toca ocupar como autoridades municipales, acompañar su futuro con políticas que apunten a generarles cada vez más oportunidades".

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -