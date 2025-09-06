13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 06 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
06 de Septiembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Estaba dando un examen en una clase de medicina, se desplomó y murió: tenía 19 años

Dramático momento vivieron profesores y alumnos. La chica cursaba segundo año de la carrera. “De pronto comenzó a convulsionar y dejó de respirar”, dijeron sus compañeros. Aún no se saben las causas del deceso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves murió una estudiante durante una clase de Medicina en la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Yanina Zampedri, de 19 años, alumna de segundo año de la carrera, quien se descompensó en plena exposición, mientras deba un examen. Compañeros y docentes intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero falleció pese a los esfuerzos.

 

La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa momentos de profundo dolor y han suspendido todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad este viernes 5 de septiembre por duelo.

 

Silvia Ávila, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, confirmó a este medio la noticia e indicó que la convulsión de la joven pudo haber sido la causa de muerte, aunque aún no está confirmado.

 

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri, ocurrido en la tarde del jueves. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias", expresó la comunidad universitaria de Medicina.

 

Según relataron sus compañeros, Yanina se encontraba exponiendo un trabajo cuando comenzó a convulsionar y, de manera repentina, dejó de respirar. De inmediato, profesores y alumnos –entre ellos médicos de la propia casa de estudios– iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). “Mi hijo me contó que estuvieron más de 40 minutos intentando reanimarla. Fue desesperante”, relató la madre de un alumno que presenció la situación.

 

La decana agregó que están devastados y que a pesar de estar acostumbrados a vivir situaciones complejas, no esperan que pase en un aula. Ávila explicó que "la Facultad es área cardioprotegida y justo el docente a cargo del grupo es un médico especialista en terapia intensiva además de todos los otros colegas que estaban y no hubo respuesta a las maniobras de reanimación ni aún a las avanzadas".

 

Cerca de las 21 horas de este jueves, se confirmó el fallecimiento de la joven, lo que provocó conmoción en toda la facultad. “Había una mamá desesperada, pobrecita. Fue una situación desgarradora”, comentó otra de las personas presentes en el lugar.

 

Hasta el momento no trascendió si Yanina tenía antecedentes médicos. Familiares, compañeros y docentes esperan que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encuentran sin vida a una joven oriunda de Esquel en La Plata
2
 Rescatan a un perro en la montaña de Valle Chico
3
 QEPD Nora Mabel Williams
4
 Una fiesta terminó en tragedia: El organizador deberá pagar $40 millones
5
 La Municipalidad de Esquel, en alerta por los "Uber truchos"
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -