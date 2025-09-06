Estaba dando un examen en una clase de medicina, se desplomó y murió: tenía 19 años

Este jueves murió una estudiante durante una clase de Medicina en la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Yanina Zampedri, de 19 años, alumna de segundo año de la carrera, quien se descompensó en plena exposición, mientras deba un examen. Compañeros y docentes intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero falleció pese a los esfuerzos.

La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa momentos de profundo dolor y han suspendido todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad este viernes 5 de septiembre por duelo.

Silvia Ávila, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, confirmó a este medio la noticia e indicó que la convulsión de la joven pudo haber sido la causa de muerte, aunque aún no está confirmado.

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri, ocurrido en la tarde del jueves. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias", expresó la comunidad universitaria de Medicina.

Según relataron sus compañeros, Yanina se encontraba exponiendo un trabajo cuando comenzó a convulsionar y, de manera repentina, dejó de respirar. De inmediato, profesores y alumnos –entre ellos médicos de la propia casa de estudios– iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). “Mi hijo me contó que estuvieron más de 40 minutos intentando reanimarla. Fue desesperante”, relató la madre de un alumno que presenció la situación.

La decana agregó que están devastados y que a pesar de estar acostumbrados a vivir situaciones complejas, no esperan que pase en un aula. Ávila explicó que "la Facultad es área cardioprotegida y justo el docente a cargo del grupo es un médico especialista en terapia intensiva además de todos los otros colegas que estaban y no hubo respuesta a las maniobras de reanimación ni aún a las avanzadas".

Cerca de las 21 horas de este jueves, se confirmó el fallecimiento de la joven, lo que provocó conmoción en toda la facultad. “Había una mamá desesperada, pobrecita. Fue una situación desgarradora”, comentó otra de las personas presentes en el lugar.

Hasta el momento no trascendió si Yanina tenía antecedentes médicos. Familiares, compañeros y docentes esperan que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.