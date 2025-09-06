La macabra historia del cirujano que se amputó las piernas para cobrar un seguro

Neil Hopper, un cirujano británico de 49 años residente en Truro, Cornwall, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por fraude de seguros; además de que se le encontró pornografía extrema, según informó la BBC. El Tribunal de la Corona de Truro determinó que Hopper ocultó a las aseguradoras que sus lesiones fueron autoinfligidas, lo que le permitió obtener de manera fraudulenta más de 590.000 dólares.

La investigación judicial reveló que Hopper, quien admitió dos cargos de fraude y tres por posesión de pornografía extrema, utilizó hielo y hielo seco para congelar sus piernas, lo que condujo a la necesidad de amputarlas por debajo de la rodilla en mayo de 2019. Posteriormente, afirmó falsamente que la causa había sido una sepsis, engañando tanto a médicos como a compañías de seguros.

El fiscal Nicholas Lee explicó ante el tribunal que Hopper mantenía un “interés sexual en la amputación” y que sus motivaciones combinaban una obsesión por extirpar partes de su propio cuerpo junto con la codicia. Además, Hopper había enviado mensajes a un amigo donde sugería que debía “sacarle el jugo” a la situación y admitió sentirse satisfecho por la atención mediática que provocó su caso.

Entre el material encontrado, trascendió que adquirió videos de mutilaciones corporales por internet, en los cuales se mostraba a hombres sometiéndose voluntariamente a la extirpación de genitales. El juez James Adkin describió el nivel de daño registrado en esos clips como “excepcionalmente alto”.

Las investigaciones policiales también vincularon a Hopper con Marius Gustavson, líder de una red internacional dedicada a la modificación corporal extrema y responsable del portal EunuchMaker. Hopper intercambió aproximadamente 1.500 mensajes con Gustavson, incluyendo discusiones detalladas sobre amputaciones y métodos con hielo seco.

Gustavson fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años, en 2024. La relación de Hopper con esta red fue decisiva para identificarlo durante las averiguaciones sobre el grupo.