Sabado 06 de Septiembre de 2025
Día Nacional de las Relaciones Públicas: la importancia de la comunicación estratégica

Hoy se celebra el Día Nacional de las Relaciones Públicas, una fecha que destaca el rol de esta disciplina como una herramienta fundamental para la gestión de la reputación.
Hoy, 6 de septiembre, se celebra en Argentina el Día Nacional de las Relaciones Públicas.

 

 

Esta fecha conmemora la fusión de las dos entidades pioneras de la disciplina en el país: la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas.

 

 

La unión, que tuvo lugar en 1979, fue un paso clave para el desarrollo y reconocimiento de la carrera en el ámbito profesional.

 

 

Esta efeméride resalta la importancia de las relaciones públicas como una herramienta fundamental para la comunicación estratégica y la gestión de la reputación en organizaciones, empresas e instituciones.

 

 

F.P

 

