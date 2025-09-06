Día Nacional de las Relaciones Públicas: la importancia de la comunicación estratégica

Hoy, 6 de septiembre, se celebra en Argentina el Día Nacional de las Relaciones Públicas.

Esta fecha conmemora la fusión de las dos entidades pioneras de la disciplina en el país: la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas.

La unión, que tuvo lugar en 1979, fue un paso clave para el desarrollo y reconocimiento de la carrera en el ámbito profesional.

Esta efeméride resalta la importancia de las relaciones públicas como una herramienta fundamental para la comunicación estratégica y la gestión de la reputación en organizaciones, empresas e instituciones.

F.P