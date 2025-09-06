-7°
Esquel, Argentina
Sabado 06 de Septiembre de 2025
06 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Un sábado con cielo despejado y temperaturas agradables en Esquel

El pronóstico del tiempo para hoy, 6 de septiembre, indica una jornada con temperaturas mínimas que se ubicarán por debajo de 1°C y una máxima que llegará a los 12°C.
El pronóstico del tiempo para hoy, sábado 6 de septiembre, indica una jornada con cielo despejado y un clima que se tornará agradable con el correr de las horas. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima alcanzará los 12°C.

 

La jornada comenzará con un cielo despejado y temperaturas de 2°C a las 2 de la madrugada, que descenderán a 1°C a las 5 de la mañana. A las 8 de la mañana, el sol saldrá en su esplendor, aunque la temperatura se mantendrá en 0°C.

 

A partir de las 11 de la mañana, la temperatura subirá a 6°C, con un cielo soleado que se mantendrá durante toda la tarde. La máxima de 12°C se alcanzará a las 17:00 horas, con vientos leves del sureste.

 

La noche volverá a ser fría, con cielo despejado y una temperatura de 8°C a las 20:00, que descenderá a 4°C a las 23:00 horas.

T.B

 

